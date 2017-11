Vil kjøpe privat barnehage på Skogn

Nyheter

I formannskapets møte førstkommende onsdag vil rådmannen foreslå at kommunen kjøper den private barnehagen Kosekroken på Skogn. Bakgrunnen er at kommunestyret har vedtatt å øke andelen kommunale barnehageplasser til 40 prosent. Som følge av dette overtok kommunen Høgberget barnehage den 29. mars og den har nå blitt en del av Momarka barnehage.

Barnehagen på Skogn ble pusset opp i mellom 2014 og 2015 og er i dag godkjent for 32 tilskuddsplasser, i tillegg til midlertig dispensasjon for fem ekstra plasser over tre år. Siden barnehagen har et leke- og oppholdsareal tilsier det at den kan godkjennes for 54 plasser.

Eieren tok kontakt med kommunen før sommeren 2017, da vedkommende hadde kommet fram til at tiden er moden for å vurdere salg. Det har vært flere forhandlingsmøter om salget, og rådmannen har kommet fram til å anbefale et kjøp for 11 millioner kroner. I saksopplysningene foreslår rådmannen at kjøpet finansieres ved bruk av lån.