Får 300.000 for panteforskning

Nyheter

Ifølge Pressenytt har 15 nyskapingsprosjekter delt på 7,5 millioner kroner i midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Prosjektene er varierte og mangfoldige, og omhandler alt fra nanodroner for redningstjenester, hologrammer i oljeindustrien og datafangst i landbruket. I tillegg er Levanger-selskapet Minoko Design nevnt på listen, i et samarbeid med pantegiganten Tomra.

I dag er Tomra Systems i Asker en verdensledende leverandører av systemer for returemballasje. Nå ønsker de å ta eierskap til fremtidens returhåndtering, der en hovedutfordring er plass. Dagens returhåndtering vil rett og slett ikke være arealeffektiv nok for fremtidens metropoler, melder Pressenytt.

De to selskapene mottar nå 300.000 kroner i DIP-midler for å utforske hvordan neste generasjon av innsamlings- og retursystemer for returemballasje kan bli. Prosjektet skal lage et forslag på alt fra returteknologi til transport og logistikk, samt hvordan brukerne skal benytte seg av systemet.

Minoko Design holder til ved havna i Levanger, og ble etablert i 2002 for å tilby utvikling av konstruksjons- og mekatronikkutvikling. Siden har selskapet utviklet seg til å omfatte alle faser av utviklingsprosjekter og design. Selskapet har også et selskap i Oslo.