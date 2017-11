Lanserer skrivekonkurranse med flyktningetema

Nyheter

«Hvis jeg måtte flykte» er en tegnekonkurranse for barn og ungdom i alderen 6-18 år, som er et samarbeid mellom Falstadsenteret, Unicef og lokalavisa Innherred. Ungdommene får tegne med utgangspunkt i spørsmålet «Hva ville du tatt med deg dersom du måtte flykte?, eller skrive en tekst i valgfri sjanger med tittelen «Jeg flykter».

Ved inngangen til 2017 var 65,6 millioner mennesker på flukt. Av disse flyktet 25,4 millioner over en landegrense. 40,3 millioner er på flukt i sitt eget land. Rundt halvparten av alle som er på flukt er barn. Mennesker som ble fordrevet av naturkatastrofer er ikke en del av disse tallene. I 2016 ble 24,2 millioner fordrevet av naturkatastrofer, i følge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

Stilles ut på Falstadsenteret

- Med utgangspunkt i verdens flyktningsituasjon og som en del av Falstadsenterets Menneskerettighetsuke 4.-10. desember inviterer vi barn og unge til å delta i en tegne- og skrivekonkurranse med utgangspunkt i tittelen «Hvis jeg måtte flykte». Alle tegninger som sendes inn vil bli stilt frem på Falstadsenteret under Menneskerettighetsuka i desember, utvalgte tekster vil bli lest opp, og de beste bidragene premieres. Vi håper at konkurransen kan bidra til refleksjoner og gi utgangspunkt for samtaler rundt hvordan situasjonen til mange barn og unge er i verden i dag, skriver Falstadsenteret i en pressemelding.

Kan komme i avisa

Alle bidrag til konkurransen sendes til Stiftelsen Falstadsenteret innen 20. november. Bidragene blir med i en utstilling som vil henge på Falstadsenteret under Menneskerettighetsuken 4.-10. desember. Det blir også en egen utstillingsåpning 4. desember og premieutdeling hvor tre tekster og tre tegninger premieres med gavekort på 1.500, 1.000 og 500 kroner til de tre første plassene i hver klasse. Vinnerbidrag kan også bli publisert i Innherred.