Usedvanlig stor interesse for å bygge veg

Nyheter

I dag var det tilbudsåpning på jobben med å bygge 5,7km ny fylkesveg mellom Strømnes og Malm.

Fornøyd byggeleder

Byggeleder Mari Sagbaken sa da kontrakten ble annonsert at hun forventet stor interesse, og det skulle vise seg å stemme.

– Vi har lagt ned mye tid og arbeid i tilbudsgrunnlaget, og det er veldig bra at konkurransen om kontrakten er så god, sier hun med fasit i hånd.

I samarbeid med oppdragsgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte vegvesenet å dele opp prosjektet fylkesveg 17 og fylkesveg 720 Dyrstad - Sprova - Malm i flere entrepriser. Dette for å gjøre det enklere for lokale entreprenører å være med i konkurransen.

Gir større konkurranse

Hele vegprosjektet består av seks entrepriser, istedet for en eller to - som ville gjort det vanskelig for de mindre entreprenørene å konkurrere.

– Valg av kontraktsstrategi og et grundig arbeid i forkant av dette har vært viktig for å skape interesse i markedet, fastslår prosjektleder i vegvesenet, Jo Bernt Brønstad.

I den kontrakten som det i dag var tilbudsåpning inngår blant annet bygging av 5,7 km ny veg med 7,5 meters bredde, drenering, rekkverk, skilt, veglys, asfalt og oppmerking.

Letnes Entreprenør har ifølge vegvesenet gitt det laveste tilbudet på pris, med knappe 90 millioner kroner.

Tilbudene ser slik ut (avisas avrunding):

– Letnes Entreprenør 90 millioner kroner

– Norwegian Rock Group 96,2 millioner

– Contexo 98 millioner

– Odd Einar Kne 101,7 millioner

– Austad maskinstasjon 121,1 millioner

– Tore Løkke 125,1 millioner

– Skanska Norge 125,2 millioner

– Johs. J. Syltern 125,7 millioner

– Tverås maskin og transport 132,8 millioner

Skal vurdere tilbudene

Statens vegvesen skal nå gå gjennom tilbudene, og vurdere hvilket av dem som er best. Pris betyr ikke alt i den sammenhengen, selv om det tillegges vekt.

– Kontraktssignering vil skje i slutten av desember, opplyser byggeleder Mari Sagbakken.