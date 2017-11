Får sette ut fire jervfeller

Nyheter

Innherred samkommune har fått brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som gir grønt lys for å sette opp fire båser til fangst av jerv i Verdal kommune.

Båsene skal brukes under lisensfellingen 2017/2018, og skal sørge for en mer effektiv felling av jerv. Innherred samkommune samarbeider med Meråker kommune om et prosjekt for mer effektiv jervfelling.

Båsene vil settes opp følgende sted:

- Ramsåsen

- Fåravollen

- Kleivdalsmyrene

- Litlhavren

Det gis også mulighet til å benytte elektronisk overvåkning i en prøveordning.