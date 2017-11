Fant hasj og tabletter i bil i Verdal

Nyheter

Like etter klokken 22.00 tirsdag kveld stanset politiet en bil i nærheten av Verdal sentrum. I bilen satt det tre personer, en mann i 50-årene, en mann i 40-årene og en mann i 20-årene.

Han som var eier av bilen hadde ikke førerkort og hadde ikke fått bilen omregistrert etter kjøp. Politiet fant også noen gram hasj liggende i bilen.

- Sjåføren (mannen i 40-årene red.anm.) tok på seg ansvaret for hasjen og vil nå bli anmeldt for kjøring uten førerkort og for å være i besittelse av narkotika, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard til Innherred.

På mannen i 50-årene fant politiet tabletter, nærmere bestemt Rivotril. En medisin med muskelavslappende, beroligende og angstdempende effekt. Vedkommende hadde ikke forpakningen med, som viser at tablettene er utskrevet av lege.

- Bilen ble kjørt hjem til eierens bopel og avskiltet på stedet. De tre mennene ble avhørt og deretter dimittert, forteller Handegard.