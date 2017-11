Hit er det kort og bratt

Nyheter

Rautun er en Kjentmannspost i Verdal, som ligger 426 meter over havet. Det står Raudtuva på kartet, men lokalt kalles den Rautun. Det er kort tur i lengde, cirka 2,8 kilometer tur/retur, men den går i bratt terreng.

Slik finner du hit:

Kjør Veresveien til ovenfor Granfossen, men før Skjækerfossen. Ta av mot høyre til Overnesset ved Ørtugen, dette er skiltet. Kjør over bru og ta til venstre. Herfra er det 2.9 km til skilt som viser startsted for Rautun. Dette er like før Helmoen. Her er det gjerde med grind og god plass for parkering ved siden av veien.

Gå etter skogsvei som går til venstre. Etter cirka 100 meter er det skarp sving til høyre rundt en grusrygg.

Gå opp stien på enden av denne ryggen og opp til en flat skogmo. Følg denne og du ser nå toppen av Rautun mellom trærne.

Hold høyden og begynn oppstigning gjennom skogen. Du kommer snart til mer åpent terreng og ser fururabber hele veien oppover. Hold retning mot den øverste. Når du har kommet dit er det ikke langt igjen til toppen hvor posten ligger. Kort og bratt tur.

Det har etter hvert blitt en nokså synlig sti til toppunktet.

Hvorfor ta turen til Rautun:

Vel oppe får du igjen for slitet med en fantastisk utsikt.

Først og fremst Skjækerfossen og Skjækerdalen mot nord med Verdals høyeste fjell som skimtes så vidt i godvær. Mot øst er det flere topper av svenske Skjækerfjell og i sør Hyllfjellet.

Hyllfjellet er også kjentmannspost hvis du vil kombinere flere turer (beregn nok tid, passer best for lange og lyse dager).