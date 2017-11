Leverte prisvinnende masteroppgave som sivilingeniør

Nyheter

Det er nettstedet Bygg.no som i dag skriver om tirsdagens utdeling av Nyskapningsprisen.

Naturlig å se nærmere på

Den gikk til Nina Eklo Kjesbu, for hennes masterarbeid om falske byggematerialer. Prisen på 25.000 kroner ble delt ut under Bygg- og miljødagen ved NTNU i Trondheim tirsdag.

– Jeg valgte i oppgaven å se nærmere på stålmaterialer, og hvorvidt det jeg kaller falske materialer kan være et problem i bransjen. Useriøsitet og kriminalitet finnes jo i andre deler av byggebransjen - for eksempel med sosial dumping og svart arbeid - så tanken var å se om det foregår i materialsegmentet også, sier Kjesbu til Byggeindustrien, eller Bygg.no som er nettsiden deres.

Det skulle vise seg at antakelsen var begrunnet. Dybdeintervjuene med flere aktører i stålbransjen avdekket at materialjuks er en utfordring de fleste kjenner til og har erfaring med.

– Stålkvalitet er noe som ofte ikke undersøkes så nøye. Flere forteller om opplevelser med stålprodukter som enten var for dårlige, eller hadde feil i sertifikatene, forteller Kjesbu til Byggeindustrien.

Nektet først - innrømte etterpå

Veileder Ola Lædre (som veiledet Kjesbu sammen med Atle Engebø) fikk inntrykk av at intervjuobjektene først var avvisende og sa de ikke kjente til problemet, men da masterstudenten begynte å grave videre i problemstillingen så hadde de opplevelser og historier å fortelle om likevel.

– Konsekvensene av falske stålmaterialer kan være alvorlige, sier veilederen.

Ofte vil det gå bra fordi det er sikkerhetsmarginer å gå på, men i masterarbeidet ble Kjesbu kjent med falske materialer som ble bygd inn, falske sertifikat og bruk av falske bolter som ble avverget.

– I tillegg kan bruk av falske materialer være konkurransevridende ved at useriøse aktører tar snarveger for å kutte i pris, konstaterer veileder Ola Lædre.

Store forsinkelser også

Også Norsk stålforbund kjenner til flere eksempel på falske stålprodukter som har kommet til Norge. Blant annet juks med langsgående sveis på hule profiler og juks med materialsertifikat. En kunde i Norge tok i mot materialer som sprakk på langs, og fikk store problemer med å returnere varene.

– Betong produseres ofte lokalt. Stål derimot, er et materiale som i stor grad produseres utenfor Norge. Det har også lang leveringstid. Det gjør sitt til at konsekvensene hvis noe blir feil med stålleveransene blir større, sier Nina Eklo Kjesbu om noe av grunnen til at stål ble det hun valgte å se nærmere på i masteroppgaven.

Den nyutdannede sivilingeniøren har siden august jobbet for Norconsult i trondheimsområdet.