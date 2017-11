Nyheter

Politiet fortalte ved 16.40-tiden at de hadde fått melding om et kjøretøy som vinglet mye og hadde vært borti autovernet på Langstein.

De sendte en patrulje for å sjekke saken, og like etterpå kunne politiet fortelle at de hadde stanset bilen og kontrollert føreren.

– Alt OK, forteller politiet etter kontrollen.