– Slåssing på bensinstasjon i Verdal

Like før klokken ti torsdag formiddag melder politiet i Trøndelag om slåssing på en bensinstasjon i Verdal, mellom flere personer. Politiet rykket ut med flere patruljer, og like etter melder politiet at de har kontroll.

– Det er borgere av utenlandsk opprinnelse som er involvert, opplyser de.

Flere ulike redskaper skal ha blitt brukt i slåssingen.

Det er stor ansamling av politi utenfor YX-stasjonen i Verdal, ved innkjøringen til byen.

Politiet har bestemt seg for å ta med seg ni personer til lensmannskontoret i Verdal etter hendelsen.

– I en av meldingene vi fikk ble det sagt at det ble brukt spade i slagsmålet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt til Adressa.no.

På stedet kom politiet i kontakt med flere rumenere. Ingen virket å være skadd, og de hadde heller ikke noen gjenstander på seg. Hva som gjorde at de begynte å slåss er foreløpig uklart.

– Det blir opprettet sak på ordensforstyrrelse. Det viser seg at de har kranglet inne på bensinstasjonen, og brukt gjenstander som bensinstasjonen selger, sier innsatsleder på stedet, Rune Reinsborg.

Både menn og kvinner skal være blant de involverte.