– Vil de ikke ha kontakt med oss?

Vi kan slett ikke anta at de livsformene som har oppstått på jorda er de eneste mulige former for liv. Det er en av konklusjonene publikum fikk med seg etter Astroshowet til Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard.

De to er godt kjent fra tv i forbindelse med saker som omhandler himmelbegivenheter, meteorittfall og astronomi. Med kjent entusiasme kunne det fortelle om de mest spektakulære fenomener og framtidsplaner. Et av temaene var; er Jorden eneste sted med liv?

Flytende vann

Mange planeter utenfor vårt solsystem – går i bane rundt soler lik vår egen og befinner seg i beboelig sone. Men disse super-Jupiter-lignende gassplanetene har ingen fast overflate og kan dermed ikke huse liv. Deres måner, derimot, kan likevel ha forhold hvor det kan finnes flytende vann som gjør at liv kan oppstå og utvikle seg.

NASAs romteleskop Kepler har funnet 1000 planeter rundt stjerner i galaksen vår, og 3000 objekter til som også kan være planeter. Det er oppdaget enorme mengder med vann på planter og måner. Nå handler det bare om tid før vi finner liv også. Og vår egen Melkevei er bare en av mer enn 170 milliarder kjente galakser.

Koloniserer planeter

I en forrykende talestrøm ble de rundt 160 publikummerne tatt med på leting etter livsformer på exoplaneter og høre om Solsystemets og menneskehetens fremtid. Vi går turbulente, men spennende tider i møte.

Vi skal definitivt til Mars, ja den skal koloniseres og bli vårt nye hjem. Etter hvert som Solen svulmer opp vil det bli nødvendig å dra enda lenger ut i solsystemet for å finne nye levelige plasser.

Turen vil gå til Jupiters måner Europa og Ganymedes. Isen som i dag dekker disse månene, vil ha tint og forvandlet disse til verdener som for en stor del er dekket av vann. Etter 7 – 8 milliarder år har solvarmen blitt enda mer ekstrem, men på Neptuns måne Triton har forholdene blitt perfekte for jordboere slik at menneskene kan bo både der og delvis også på Pluto.

Mennesker på mars

Tilbake til en nær framtid er starten på koloniseringen av Mars og Solsystemet ikke langt unna. Det private romfartsselskapet SpaceX planlegger å sende sin første last til Mars i 2022 og landsette mennesker der innen 2024.