Like etter midnatt fikk politiet melding om at et rådyr var påkjørt like ved Frostaporten.

- Det ble en god del skader på kjøretøyet, men sjåføren kom uskadd fra hendelsen, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til Innherred.

Viltnemnda i Levanger ble varslet etter ulykken.