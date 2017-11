Arrangerer juleferie til de som trenger det mest

Nyheter

Det er Ferie for alle/Røde Kors som inviterer familier som over en lengre periode har hatt svak økonomi til ferieopphold på Røros fra 22. til 27. desember.

Tilbudet gjelder de som har minst ett barn i alderen 6-13 år, familier som ikke har tilsvarende tilbud og som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

- Oppholdet er på Røros Hotell som byr på sin flotte beliggenhet, god mat, gode senger og ikke mist bade- og velværeanlegg og lekeland for alle. Røros har mange spennende aktiviteter og opplevelser å by på som gir julestemning og kos for hele familien. Å feire jul på Røros gir deg og dine mulighet til å ta en skikkelig pause fra hverdagen.Hotellet serverer tradisjonell mat med lokale råvarer. Det blir servert frokost og middag på hotellet. Lunsj blir på hotellet, eller ute ved aktivitetene, skriver Ferie for alle på sin Facebook-side.

Det må søkes om å få bli med på turen, og denne må sendes av ansatte i kommunen, i samarbeid med familiene.

- En aktuell familie bør være godt informert om hva det søkes på og kriteriene for å komme i betraktning. Hvis det søkes om plass for flere familier må påmelder prioritere søknadene. Ferie for alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering, skriver organisasjonen videre, og påpeker at søknadsfrist er 15. november.

Det er gratis buss til Røros og denne kjører fra Overhalla, og stopper i Steinkjer, Stjørdal og Trondheim. Ferie for alle tar imot 50 barn og voksne.

Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever ca. 92 000 barn i Norge under EU’s fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette ca.6000 barn, skriver Røde Kors på sine hjemmesider.