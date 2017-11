Disse er foreslått til byggeskikkpris

Nyheter

I Levanger praktiseres i motsetning til i Verdal full åpenhet om forslag til de ulike kommunale priser.

Fristen for å komme med forslag til byggeskikkprisen for 2017 gikk egentlig ut ved månedsskiftet, men ble forlenget til 20. november.

Da den opprinnelige fristen gikk ut, var det innkommet tre forslag: Munkeby herberge, Emilies hus og Nabo'n i nerby'n.

Om forslagene

Om de ulike forslagene er det sagt at (utdrag):

– Sissel Eldal og Håkon Fiskvik har restaurert store deler av et uthus eller fjøs til kafe, gårdsbutikk og kjøkken, samt overnattingsrom på Munkeby herberge. Stabburet er også pusset opp, med sengeplasser, kjøkkenkrok og oppholdsrom. Masstua har alt det gamle treverket inntakt, og en gammel etasjeovn sørger for varmen. De har beholdt særpreget til de gamle bygningene, både inne og ute, og har lagt ned utallige timer med egeninnsats for å få ting slik de vil ha det.

– Emilies hus er en typisk arbeiderbolig i nerby'n med sjel og historie. De fleste husene i dette kvartalet ble bygd opp etter bybrannen i 1897. Etter årets store restaureringsarbeid er det en fryd å besøke Emilies hus. Autentiteten er godt ivaretatt. Fasaden har fått et løft med nye vinduer i kjerneved. I bakgården er særpreget ved murerhåndverket tatt vare på i forbindelse med bedre sikret brannmur.

– Hege Udbye har restaurert bygget som huser Nabo'n i nerby'n til sitt rette utseende. Huset ser bedre ut enn på mange år, og er blitt et tankevekkende blikkfang i trehusbyen - en mal på hvordan det kan gjøres. Den nye kafeen i første etasje er blitt en perle i sentrum av Levanger, helt i husets ånd.

Slett ingen dårlige forslag, men kommunen har altså gitt anledning til å komme med flere forslag helt frem til 20. november.