Elman kjøper opp selskap i Trondheim

Fredag ble det kjent at Elman har kjøpt opp trondheimsbedriften Norstar Elektro AS med sine åtte ansatte. Alle overføres til Elman-konsernet, og legges inn i Elman Stjørdal.

- Med oppkjøpet av Norstar utvider vi kapasiteten vår både på maritime installasjoner og i mer tradisjonelle marked, sier Ståle Fjerdingen, daglig leder i Elman Stjørdal i en pressemelding, ifølge Trønder-Avisa.

Fra nyttår vil Elman ha nesten 20 elektrikere utstasjonert i Trondheim. Ifølge daglig leder Ståle Fjerdingen vil oppkjøpet sikre Elman å bli en enda tryggere samarbeidspartner for kundene. Elman har nå avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik og Rørvik.

Selskapet ble etablert i 2008, og har siden vokst kraftig. I dag har selskapet over 90 ansatte. Selskapet ble startet av Yngve Østgård, Leif Skjelbred, Stig Indahl og Geir Ove Granheim. Elman AS omsatte i fjor for 78,2 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 7,2 millioner kroner.