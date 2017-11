Kan få 11 kilometer langt transportbånd

Nyheter

Diskusjonene om kalktransport fra Tromsdalen og til Verdal Havn/Ørin har spesielt vært omtalt mye etter at det ble avholdt et informasjonsmøte i Ness den 8. november i fjor. I Innherred har det vært debattinnlegg som belyser tungtrafikkveksten og de konsekvenser den kan få folk som bor og ferdes langs FV 72.

På oppdrag for Verdalskalk AS og Norcem la SINTEF i fjor fram en rapport som omhandlet frakt av inntil 4 millioner tonn med dagens transportløsning.

– Fire millioner tonn i 2016 er brukt i beregningene, men de prognoser vi har i dag tyder på av transportvolumet kan øke opp mot 2,8 millioner tonn i 2018-2020, sa daglig leder i Verdalskalk, Geir Olav Jensen til Innherred den gang.

Dyrere med løsning i tunnel

I slutten av oktober kom en ny rapport fra Sintef. Denne skulle egentlig være ferdig i sommer, men på grunn av det de omtaler som omfattende arbeid og på grunn av sykdom i prosjektgruppa, kom rapporten først nå.

I denne skriver Sintef at de basert på en ren bedriftsøkonomisk vurdering anbefaler å anlegge et sammenhengende transportbånd på overflaten fra Tromsdalen til Verdal havn/Ørin.

- SINTEF anbefaler å utvide studien med at også de samfunnsmessige aspektene ved de forskjellige alternativene utredes, skrives det i rapporten.

De anbefaler videre å utrede to mulige alternativ. Et sammenhenngende transportbånd i tunnel eller på overflaten.

- En transportløsning på overflaten har betydelig lavere investeringskostnader sammenlignet med en løsning i tunnel. Dette skyldes tunnelens byggekostnader. Energikostnaden for en transportløsning på overflaten er høyere enn en løsning i tunnel, med bakgrunn i at kalkstein og vann må transporteres opp fra bruddet. Dette antas å utgjøre en relativt liten andel av kostnaden pr. tonn over en 20-års periode, skriver Sintef i rapporten.

Starter detaljutredning

Norcem og Verdalskalk skal nå benytte Sintefs rapport og anbefalinger i det videre arbeidet.

– Vi starter detaljutredningen nå. Tidshorisonten vil være avhengig av både tid og volum, og det er blant annet vanskelig å beregne tidsbruk på offentlig utredning, sier Jensen til Trønder-Avisa.