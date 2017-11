Lanserer kontorfellesskap

Nyheter

I 3. etasje i Gjensidigegården har 800 kvadratmeter kontorlokaler stått tomme siden Inntrøndelag tingrett flyttet sin virksomhet til Steinkjer under samlokaliseringen på begynnelsen av 2000-tallet. John Eiternes og Per Audun Letnes.

Skillelia Plan- og utbyggingsselskap AS inviterte torsdag kveld til lansering av næringshagen i Gjensidigegården. Der tilbyr de fast kontorplass, lokaler i kontorfellesskap, møterom med IT-støtte, videokonferanserom og kjøkken. Konseptet baserer seg både på månedsleie og kortidsleie ned til halvdagsleie.

- Vi håper at folk finner ideen vår så interessant at det kan gjennomføres, sier Eiternes.

- Vi må skape et kontorlandskap med innhold som gjør det attraktivt særlig for de som jobber alene eller har hjemmekontor å komme hit for å jobbe i et fellesskap, sier Per Audun Letnes.

Likte ideen

Lokalene eies av Jarle Rasmussen, som likte ideen fra de lokale gründerne som ville skape aktivitet i lokalene etter den tidligere Stjør- og Verdal tingrett.

Letnes og Eiternes mener at det er viktig å gi både hjemmekontorarbeidere og pendlere og enkeltpersonforetak muligheten til å samles i et fellesskap. Der kan de også utveksle og dele ideer etter eget ønske.

- Det kan være mye motgang i det å arbeide alene. Her kan folk med ulik bakgrunn samles og snakke sammen om ideer og lignende, sier Letnes og legger til at målet er at det skal myldre av liv i lokalene.

De rimeligste månedsleieavtalene vil havne på et par tusenlapper, for å gi et tilbud også til de minste bedriftene i regionen.

- Vi tror på denne formen for samkvem mellom ulike personer, sier Letnes.

Nettbasert

I lokalene er det lagt opp to møterom, hvorav det ene er bygd opp som et videokonferanserom.

- Det er viktig å kommune ha en enkel kommunikasjon med omverdenen. Her blir det mulig med oppkoblinger og storskjerm på møterommet, sier Letnes.

Rommet kan også brukes til nettbaserte seminar og andre møter etter behov fra leietakerne. I tillegg skal de tilby et nettbasert kontor for nettbaserte firma uten fysisk behov for kontorplass. Leietakerne har også tilgang til kjøkkenet ved fellesområdet, som Eiternes og Letnes er spesielt fornøyde med.

- Fellesområdet blir hjertet i hele lokalet. Det er her alle vil samle seg, sier han.