Reagerer sterkt på påstander om et «grådig» Verdal IL

Nyheter

Det var i et avskjedsintervju i Innherred torsdag at de to siste sesongens LFK-trener Magnus Powell kritiserte LFK-publikummet, mente LFK-legenden Vegard Voll hadde vært for dårlig på trening - og sendte flere spark i retning Verdal IL.

Har det ikke skjedd en liten forandring? Magnus Powell mener mye og mangt etter to år i Levanger, med Verdal som nærmeste nabo.

Ikke riktig

Det har fått flere i det store idrettslaget i nabokommunen til å reagere, og sportslig ansvarlig i Verdal IL menn senior, Ole Lasse Holmlimo, svarer slik på kritikken fra den nå avgåtte LFK-treneren:

– Powell hevder at spillere fra Verdal skal ha hospitert med Ranheim. Det stemmer overhodet ikke. Ingen verdalsspillere har trent med trondheimsklubben, sier Holmlimo.

Enda mer reagerer Holmlimo på uttalelsen «De må gjerne ikke like LFK (i ledelsen i Verdal IL), men de må tenke på spillerne».

– Vi har alltid tatt vare på våre spillere, og aldri satt en stopper for en overgang. Det betyr ikke at vi skal stå med lua i hånda hver gang en klubb ønsker en av våre spillere, sier den sportslig ansvarlige for seniorlaget.

Utdanningskompensasjon

Powell sa i intervjuet med Innherred at hele overgangen til LFKs beste spiller i år - Horenus Taddese - holdt på å gå i vasken fordi Verdal krevde så mye penger.

– Vi krevde det som er «tariff» for en spiller som Taddese når han signerer sin første proffkontrakt, i henhold til internasjonale regler om utdanningskompensasjon. Dette er en sum som fastsettes av Norges Fotballforbund, og til og med Taddeses gamle klubb Tingvoll hadde krav på penger for overgangen, sier Ole Lasse Holmlimo.

Stolt over talentjobb

Han påpeker at Verdal IL er en stor klubb med lag i alle årsklasser.

– Vi er stolte over å ha bidratt med spillere på høyt nivå til både Levanger FK, Trondheims-Ørn, Ranheim og Rosenborg de siste årene. Det er trist å bli fremstilt som grådige på denne måten etter en overgangssak som handler om en spiller som har lyktes veldig godt. Vi unner våre spillere det beste, sier Ole Lasse Holmlimo.

Magnus Powell er uansett historie i LFK, klokken 13.00 i dag skal hans etterfølger som hovedtrener i 1. divisjonsklubben presenteres på Moan. Både Adressa og T-A mener Roger Naustan er mannen som skal presenteres, i så fall kommer det en Rosenborg-link til LFK, Rosenborg som Verdal har levert både Jonas Svensson, Kim Ove Riksvold og Even Barli til i nyere tid, samt Elias Einarsen Hansen nå i høst.