Trafikkulykke langs veien over Skalstufjellet

Like etter klokken 19 fredag kveld rykket mannskaper fra Innherred brann og redning ut til en trafikkulykke på svensk side av veien mellom Verdal og Sverige. Svensk politi fikk melding om ulykken like før klokken 19.

- Vi har fått en orientering fra brannvesenet, som er bedt om å bistå på svensk side av veien. Politiet bistår ikke i utrykningen, men det er sendt et ambulansehelikopter til ulykkesstedet langs riksvei 322, sier operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.

Seks involverte

Det er brannmannskap fra Verdal som rykket ut til ulykkesstedet etter spørsmål fra svenske nødetater. Ulykken skjedde rett øst for Saxvallen på svensk side av grensen, ifølge folk på stedet. Det skal være kø på stedet mens redningsarbeidet pågår.

Ifølge politiet er det snakk om to involverte kjøretøy, hvor fire personer befant seg i den ene bilen og to personer i den andre. Det er ikke kjent om de involverte kommer fra norsk eller svensk side.

- En person skal være fastklemt, men alle skal være bevisste, opplyser Metlid. Det ble først meldt at de øvrige fem personene kom uskadd fra hendelsen, men senere skal det ha blitt meldt at to personer var skadd.

Minst én norsk bil

Ifølge politiet skal minst den ene bilen være norskregistrert. Trønder-Avisa melder at to personer skal være skadd i ulykken. En person er skadd og kjøres til sykehus i Norge, mens en person er fastklemt og fraktes med ambulansehelikopter til norsk sykehus.

- De øvrige fire har vi ingen opplysninger om at skal være skadd, men de fraktes også med ambulanse til sykehus, opplyser operasjonsleder Peder Jonsson ved politiet i Jämtland til Trønder-Avisa.