Arne Marius kapret tittelen «årets juleøl»

Arne Marius Haugen gjør det stort på hjemmebryggerfronten for tiden. Tidligere i år kapret han både NM-tittel, bronse i VM og ble kåret til årets hjemmebrygger.

Premien for årets hjemmebrygger var blant annet at ølet hans «Gjertruds julevarmer» blir brygget i stor skala på Nøgne Ø sitt bryggeri i Grimstad, og deretter solgt på vinmonopol i Norge. Forrige helg var det lanseringsfest på Oskars i Levanger, og Haugen kunne da feire at denne milepælen var nådd.

I helgen ble det nok en seier på verdalingen, da han deltok i den store juleølkonkurransen på Tautra. Der gjorde han rent bord med sin belgisk dobbel.

- Den er eikefatlagret, og er noe helt annet enn Gjertruds julevarmer. Denne er veldig fruktig, og når den i tillegg har blitt lagret på eik, får den veldig preg av det, sier Haugen til Innherred.

Premien er at Haugen får brygge ølet på Tautra.

- Klostergården har mindre omfang enn Nøgne Ø, men det er uansett veldig artig å vinne!, sier han.