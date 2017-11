Denne julemessen gir et sted å bo for pasienter og pårørende

Nyheter

Det nærmer seg årets julemesse på Rødkløverhuset i Levanger. Huset som ligger like ved Sykehuset Levanger er et fristed og overnattingssted for pasienter og pårørende.

– Mange pårørende kommer langveisfra, og trenger et sted å bo mens de besøker sine kjære. Vi tar også i mot pasienter som trenger overnatting, for eksempel hvis de har en time på sykehuset tidlig på morgenen som gjør det vanskelig å komme dit i rett tid på andre måter, forklarer miljøarbeider Rannveig Hovdal.

Viktig inntektskilde

Rødkløverhuset er et billig og hjemmekoselig alternativ til hotellopphold, og drives av de ti sanitetsforeningene i Levanger.

Men i tillegg til at sanitetsforeningene gir sine tilskudd til driften, trengs det mer penger for å få det til å gå rundt når prisen skal være såpass lav for å bo der. Heldigvis får Rødkløverhuset både minnegaver og andre gaver, og dessuten er julemessen hvert år en viktig inntektskilde for huset.

– Nå vet vi ikke hvor mange som kommer hit i år, men julemessen har pleid å være veldig populær. Det har gjerne vært kø for å komme inn før vi åpner dørene klokken ti, sier Rannveig Hovdal.

Tolv timers messe

I år holdes julemessen onsdag 22. og torsdag 23. november, med seks timers åpningstid hver av dagene.

Hovdal er «hussjef» og Rødkløverhusets eneste ansatte - i litt over femti prosent stilling. Hun sørger for å ordne alt som må ordnes i et hus, slik folk er vant med hjemmefra. Rydde, vaske og forberede til nye gjester. En del av dem kommer etter at hun er ferdig for dagen, og drar før hun begynner på jobb. Men det hender hun treffer de besøkende og prater med dem.

Julebakst til salgs

Mandagene gjør likevel ekstra godt for Hovdal, for da kommer venneforeningen til huset på besøk i noen timer. Da blir det både kaffe, planlegging av håndarbeid og masse godt humør i lokalene. Mandagsgjengen gjør en stor jobb med å lage ting som selges på julemessen, der det også selges mange andre små og store ting som både sanitetsdamer og andre har vært innom med.

– Mye håndarbeid, men også julebakst i minst sju sorter, sier Heidi Jørgensen og Beate Lyngstad, to av kvinnene i venneforeningen.

Jubileumsmesse

Årets julemesse blir den tiende i rekken, og holdes i dagligstua i Rødkløverhuset. Overnattingstilbudet er åpent som vanlig selv om det er julemesse der i to dager. Totalt har huset 11 sengeplasser, fortelt på tre rom, men pårørende blandes naturligvis ikke sammen på samme rom. Kjøkkenet er velutstyrt og kan brukes til selvhushold.

– Ved utgangen av oktober hadde Rødkløverhuset hatt 646 overnattingdøgn, forteller Rannveig Hovdal. Så at tilbudet er ganske godt kjent er det ikke tvil om.

– Jungeltelegrafen er den beste reklamen, sier kvinnene. I tillegg finnes det oppslag på sykehuset som forteller om tilbudet, og det er også resepsjonen på sykehuset som gir ut nøkkel til huset til de som skal overnatte.

Håper på god inntekt

Loddsalget til julemessen er allerede igang, og det er også tombola under selve arrangementet. Prisen på de ulike tingene på basaren ligger på alt fra 30-40 kroner til noen hundre kroner. Hvis basaren blir en like stor suksess som tidligere, kan den gi inntekter på opp mot hundre tusen kroner.

Det er penger som kommer veldig godt med til driften av det populære tilbudet.

– Bare strømregningen er jo på 30.000 i året, det koster litt å varme opp et gammelt hus i tre etasjer med kjeller, sier Rannveig Hovdal.

Rett på nye arbeider

Men et trivelig sted å besøke, er det så absolutt. Og for mange har det vært et varmt hjem i en tøff tid.

– Vi har stekt ribbe her og feiret jul, vi har hatt påskegjester og bursdagsgjester. En gang var vi brudesuite, og vi har nesten hatt en fødsel her, sier Hovdal om alt hun har opplevd gjennom årene.

Når årets julemesse er unnagjort, starter venneforeningen på arbeidet med neste års messe. Mens Ragnhild Hovdal sikkert må re en seng eller to til neste dag.