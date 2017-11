Dette var tider, ser du

Nyheter

I 125 år har Verdal samvirkelag og etter hvert Coop preget verdalssamfunnet og medvirket til samfunnsutvikling i hele dalen.

Drev med mye forskjellig

Onsdag har Stiklestad Nasjonale Kultursenter invitert tidligere disponent Bjørn Storhaug for å fortelle om den mangfoldige historien til samvirkelaget, i serien Gjenstandene forteller.

– Visste du at Verdal samvirkelag hadde garveri, ullvarefabrikk, systue, egen dekorasjonsavdeling og Norges største havregrynsmølle, spør og inviterer formidlingsleder Gunhild Rikstad ved SNK.

I løpet av kvelden blir det også vist snutter av Samvirkefilmen fra slutten av 1930-tallet, som Verdal historielag har fått digitalisert.

Kjøpmenn og konkurranse

Leder i historielaget er Roald Veimo. Han er etterkommer etter en kjøpmann som stod utenfor samvirket. Veimo vil i arrangementet si noe om hvordan disse kjøpmennene så på samvirkelagets virksomhet, og konkurransen dem i mellom.

Som om ikke det er nok, så blir det også en utstilling i foajeen i forbindelse med den historiske aftenen.

– Det siste året har SNK overtatt hele samlingen av gamle gjenstander som Coop hadde her i Verdal. Noen står allerede i foajeen på kulturhuset, og vi tar frem enda flere for anledningen denne kvelden. Og har du et Coop-minne, så ta det gjerne med. Vi er spesielt interessert i bilder fra filialene i bygda, sier Gunhild Rikstad.

Hildur Norum og Ole Håkon Kvelstad Hallem står for musikalske innslag i løpet av kvelden.