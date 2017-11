Denne dåsa er historisk

Nyheter

Da det i dag skrives så mye om samene i distriktet, har jeg lyst til å vise bilde av en messingeske som er solid laget av en same inne i Skjækerfjella.

På eskens lokk står hans navn og årstall prikket inn med en spiss syl (A. J. S. Skjekerfjeld 1881). Ved siden av esken har jeg et flott bilde av tredje og sjette eiere av eska som er Ole Rønning og Ivar Asbjørn Rydning.

Denne esken byttet min oldefar på farssiden min til seg under et besøk hos samene på attenhundretallet mot noe heimgjort kjøkkenutstyr av tre. Så har den vanket fra samen til oldefar, bestefar, far, meg og siden min sønn Ivar Asbjørn.

Esken ble brukt til skråtobakk i når den var i bruk, men etterpå har den blitt stående på peishylla til minne om en strevsom tid.

Eskens historiske vandring kan godt dokumenteres i sin helhet, for den ligger godt bevart hos sjette eiergenerasjon.

Ivar Rydning