Det ble rift om denne spesielle eiendommen

Mandag ble eiendommen Tokstadaunet i Volhaugen i Verdal solgt. Prisantydningen var på seks millioner kroner, men en budrunde gjorde at prisen til slutt kom opp i 6,7 millioner kroner.

– En veldig spesiell eiendom til Verdal å være, sier eiendomsmeglerfullmektig Martine Green i Aktiv Innherred, som stod for salget.

Annonsen ble lagt ut for bare et par uker siden. Sist onsdag og fredag var det visninger, og i løpet av søndag og mandag kjempet flere interessenter om å få tilslaget.

Det gikk til slutt til et ektepar fra Verdal, som ikke bor i hjemkommunen.

Innherred har snakket med kjøperne, og blitt enig om at det er greit å omtale salget, men uten at de ønsker å si noe mer om kjøpet og planene fremover.

Etter hva megler Martine Green har fått høre fra sine kolleger skal salgssummen være den høyeste for et bolighus i Verdal. Det er litt ekstra spesielt for Green, som er ganske fersk i meglerbransjen.

– Jeg ble ansatt i Aktiv Innherred i fjor vår, og begynte for fullt på høsten. Men det har virkelig gått bra fra første stund, sier hun.

Kjenner markedet og kundene

Green studerte på BI i Trondheim før hun fikk seg jobb i klesbutikken Høyer i Trondheim.

– Målet var likevel å bli eiendomsmegler, og da jeg skulle flytte hjemover og muligheten dukket opp i Aktiv Innherred var det perfekt, sier Martine Green.

Hun beskriver eiendomsmarkedet i Verdal som ganske stabilt, og det å ha lokalkunnskap som en stor fordel.

– I Verdal hilser man på hverandre på gata, og det å kjenne de man jobber for gir trygghet i at man gjør de riktige vurderingene, mener Green.

Stor, landlig eiendom

Eiendommen i Volhaugen som nå har fått nye eiere beskrives som et flott småbruk på 24.723 kvadratmeter. Bolighuset på tomta er oppført for noen år siden, og ved siden av er det stall med inntil seks stallbokser og hems, et lite hønsehus, en lekestue, en ridebane, beiteområder og et tun med flere bruksmuligheter.

Bolighuset har fem soverom, peisovn, to bad, to stuer og vaskerom med egen inngang. Kjøkkenet er av høy kvalitet, med plass til et stort spisebord. Avstanden til Verdal sentrum er seks kilometer. Eiendommen er solrik, landlig og fritt beliggende, og det er kort veg til utmarka i Volhaugen.

– En drømmeeiendom som man sjelden opplever i markedet, heter det i prospektet, og den drømmen har nå blitt realisert av et lokalt par på flyttefot hjem.