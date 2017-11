I denne barnehagen er det alvor

Nyheter

Mule gårdsbarnehage har tema «fra jord til bord» gjennom hele året.

Flere besøk

Vi har tidligere i høst vært og sett på kornet, prosessen rundt det og hva vi kan lage av korn. Vi har vært på besøk til Rindsem mølle og vi har fått delta på tresking her på gården. Vi har også vært på besøk i et kufjøs, der vi har sett hvor melka kommer fra.

I det lille «fjøset» vårt i barnehagen har vi sju høner, kaniner og en minigris.

Barna er aktivt med på å fôre og stelle til dyra våre. Barna plukker egg hver dag, og eggene bruker vi til å lage lunsj sammen med barna.

Slakting

Nå sist uke hadde vi griseslakting, det kom en slakter til barnehagen. Barna fikk være med på dette, de hadde mange spørsmål og fulgte med på hele prosessen. De fikk se at grisen ble «skållet» og delt opp, og de fikk se både innvollene og organene som er i grisen.

Fredag hadde vi besøk av en kirurg, som så på organene sammen med barna. Barna fikk da se inni, og ta på de ulike organene. Veldig spennende.

Til lunsj fikk de servert blodpannekake med sirup, og barna spiste godt.

Kjøtt og pølser

Lørdag hadde vi dugnad i barnehagen vår. Da fikk vi besøk av kjøttskjærere og en pølsemaker. Barna fikk da se hvordan en deler opp og hvilken mat vi får fra grisen. Det ble veldig mye mat av grisen vi jobbet med, så vi får mange flotte lunsjer og middager i barnehagen fremover.

Barna fikk smake hjemmelaget sylte, hjemmelaget ribberull og spekepølser da vi hadde felles lunsj denne dagen.

Vi ønsker å takke alle som har stilt opp for oss slik at dette har vært gjennomførbart for barnehagen vår.

Mule gårdsbarnehage