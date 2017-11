Flere roboter på Kværner er egentlig bare bra, synes de ansatte

Nyheter

Det er konklusjonen til Aftenposten etter at de har vært på reportasjeoppdrag på verftet i Verdal. I onsdagsavisa vier de hele tre sider til Kværners spesialister på bygging av stålunderstell.

– Hvis roboter kan gjøre arbeidsmiljøet bedre og sikre jobbene, er det vinn-vinn, sier prosessleder Terje Formo.

Industrien var i krise

For fem år siden så det ganske mørkt ut for fremtiden på hjørnesteinsbedriften i Verdal. Norske selskap tapte sju av sju kontrakter på norsk sokkel i løpet av et års tid, mot land med billig arbeidskraft. At prosjektene skulle vise seg å bli både forsinket og dyrere enn planlagt, er en annen historie.

Uansett måtte det gjøres noe for å vinne kontrakter igjen, der kostnadsreduksjoner ble det viktigste. I dag leveres samme arbeid til samme pris som i 2005, takket være blant annet roboter. Uten at det har ført til færre arbeidsplasser.

Men det kan gjøres mye mer med samme antall ansatte.

Mer effektivt - bedre arbeidsdag

Nikolai Eidshaug Haugerøy angrer slettes ikke på at han ble sveiser, selv om han minst like mye passer på roboten Tord som å drive med manuell sveising.

– Det gjør meg mindre fysisk sliten når jeg kommer hjem fra jobb, påpeker han.

Før trengtes det mellom fem og åtte mann i to skift for å gjøre jobben som roboten Tord nå gjør, bare med en til å passe på seg i hvert skift.

Der en sveiser rett og slett ikke kan sveise effektivt i mer enn en femdel av arbeidsdagen, kan en robot sveise nesten uten stans.

Haugerøy blir spurt om han ikke er redd for at roboten en dag tar hele jobben hans.

– Nææ, det er dette som er fremtiden.

Skolesliteren ble en vinner

Det å kunne være operatør ser også ut til å heve statusen til sveiseryrket.

Jon Arne Hjelmstadbakk har (sammen med Robin Bullen, journ.anm.) vært på NM og VM i sveising, det siste i Dubai.For Hjelmstadbakk er det blitt dagligdags å snakke om beregning av trykk i bahr og å fortelle unge mennesker at det er en fremtid i industrien. På ungdomsskolen var han tidvis på en gård sammen med andre som ikke var så interessert i matematikk og andre fag.

– Jeg var en pøbel i barndommen, sier Hjelmstadbakk, som nå nyter stor respekt både på arbeidsplassen og ute blant folk flest for sine evner i jobben.

Det er slutt på den tiden da folk kunne finne på å si at om man ikke dugde til noe som helst, så kunne man alltids bli sveiser på Kvæner.