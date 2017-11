Nå har vi plussa på et år, snart

Nyheter

Den 22. november 2016 begynte vi å legge ut saker på Innherred.no som man måtte være abonnent for å lese, eller ha noen man kjenner som man kunne dele innlogging med, for eksempel mamma eller pappa.

Fornøyd med utviklingen

De aller fleste medier har opplevd stor nedgang i antall nettlesere ved innføring av pluss, for oss var det et klart mål å holde trafikken oppe selv om ikke alt var gratis lenger.

Godt å våttå om pluss i Innherred Saker som er «forbeholdt abonnenter». Alle som har en eller annen form for abonnement på Innherred kan lese dem, ved å logge inn Det er mulig å benytte samme abonnement til flere i familien Til nå har cirka en tredel av sakene vært plussaker Som hovedregel legges saker det er gjort et journalistisk arbeid med ut som pluss Unntaket er hendelsesnyheter, av hensyn til medienes rolle i å formidle informasjon Debattinnlegg har vi til nå valgt å legge åpent Innsendte reportasjer/tekster legges åpent Ren sitering av andre medier enn våre nærmeste konkurrenter har vi til nå lagt åpent Saker som nesten utelukkende baserer seg på informasjon fra sosiale medier og/eller åpne nettsteder, har vi også lagt åpent Sist uke hadde vi rundt 3.800 abonnenter innom for å lese en eller flere saker, det er rundt 60 prosent av dem. Hvor er de andre?

Et blikk på de ti siste ukene, viser at vi har klart det på mobil. Vi har ikke helt klart å kompensere den naturlige nedgangen i trafikk på de mer stasjonære enhetene som datamaskiner og nettbrett. Samtidig skyldes en del av nedgangen et par saker i fjor høst som gikk usedvanlig bra og alene dro snittet ganske mye opp.

Går vi to år tilbake, til den første høsten etter sammenslåingen av Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen, har vi langt flere nettlesere nå. Det er ikke verst!

Ikke alle bruker muligheten

Det vi ønsker oss aller mest, er at enda flere av abonnentene bruker muligheten til å lese pluss-sakene. Sannsynligvis er det fortsatt ganske mange abonnenter som bare leser gratissakene på siden. Men dette kommer seg nok. Vi har tro på satsingen vår, og noen krise er det ikke.

Vi har klart å snu abonnenmentsutviklingen, og har flere abonnenter totalt sett nå enn for ett år siden. Rundt 750 av dem er rene digitalabonnenter, som leser «papirutgaven» på skjerm (eAvis) og plussakene - som alle abonnenter kan lese hvis de bare logger inn.

Det går godt i avisa Innherred, på alle måter.

Lesertallene på Innherred.no

Gjennomsnitt antall brukere per dag på datamaskin og nettbrett, uketallene 36 til 45.

2015: 5.672

2016: 5.909

2017: 4.854

Gjennomsnitt antall brukere per dag på mobil, uketallene 36 til 45.

2015: 5.013

2016: 7.297

2017: 7.298

VG går opp - andre ned

Som nevnt ovenfor er nok tallene for 2016 litt unormalt høye akkurat for perioden, på grunn av enkeltsaker. Så det «riktige» er nok at forskjellen til sammen ligger på 500-600 færre digitale lesere per dag nå i høst sammenliknet med for ett år siden.

Men de faktiske tallene sier minus 1.054 brukere per dag, hvilket utgjør åtte prosent.

Et lite blikk på andre og litt større aktører til slutt, som kan si noe om den generelle trenden i bruk av norske medier: VG går ned 81.000 per dag på datamaskin, men opp 144.000 på mobil, totalt sett en oppgang på 63.000 (+ 2,4 prosent). Adresseavisen går ned 15.700 på nett og opp 4.200 på mobil, totalt ned 11.500 per dag (- 4,9 prosent).

Lesertall for de fleste norske medier og en del andre nettsteder ligger uke for uke, for flere år tilbake, på Kantar TNS' side som oppdateres hver tirsdag midt på dagen.

I lengre perspektiv

De fleste av de vi sammenlikner oss med opplever langt større nedgang i lesertall enn oss, og går vi to år tilbake og ser på tallene da og nå, er ikke en gang VGs totale fremgang på 6,5 prosent i antall brukere i nærheten av Innherreds 13,7 prosents økning.

Og vi stopper ikke der. Vi plusser på det neste året også, vi.