Toppers turmål sommer som vinter

Nyheter

Vi snakker om Hestgreivollen.

Slik finner du hit:

Ta av fra E6 på Fleskhus i Verdal, mot Volhaugen og Huseby. Litt bortenfor Huseby er det en stor parkeringsplass med infotavle. Man kan gå herfra om man ønsker en lengre tur. (I skisesongen parkerer man her.) Men alternativt kan man fortsette forbi parkeringen og ta til venstre til Yssedalsveien. Dette er en bomvei som koster kroner 20. Cirka 1,6 kilometer kjøring derifra til parkering Hestgreivollen, til høyre etter Yssebekken (skilt).

Følg seterveien til fots i cirka 500 meter, gå opp bratt bakke til venstre ved veiskille. Veien, som fører fram til vollen, gjør snart en bue til venstre.

Det tar også av en sti til vollen. Denne går opp til venstre etter ca. 250 meter fra Yssedalsveien. Etter passering ei klopp (bru) på venstre side så er du snart ved større granskog. Stien tar av der og går bratt oppover skogen. Denne går også forbi Auglavollen, en åpning i skogen på høyre side. Stien er kortere, men gå gjerne seterveien ned igjen. Det er litt mer sjarm med den.

Historie:

Etter at den ordinære seterdrifta på Hestgreivollen var nedlagt, ble det en 15-20 års periode levert melk til Verdal meieri herfra.

Den ble da kjørt på tredrag til kjørbar vei, videre med vogn til gårds og så til meieriet.

1973 var siste året vollen ble drevet som melkeseter.

Hvorfor ta turen til Hestgreivollen:

Turen til Hestgreivollen er nært sentrum og ligger i «bymarka» til Verdal, i Volhaugen friluftslivområde.

Volhaugen er et utmerket turområde gjennom hele året. Til fots eller på ski. Når det gjelder matauk, er Volhaugen et godt utgangspunkt for å plukke sopp, blåbær eller tyttebær.

Det er mange startpunkt for en tur til Hestgreivollen; Huseby, Yssedalen eller Skihytta i Volhaugen.

Turen til Hestgreivollen er en kort tur og kan gjerne kombineres med en topptur til Marsteinvola, som er det høyeste punktet i Volhaugen 442 moh. De tre kommunene Verdal, Inderøy og Steinkjer møtes på toppen.

Godt å våttå om Hestgreivollen

340 meter over havet.

Turen er cirka 1,4 kilometer tur/retur korteste vei.

Hestgreivollen er en kjentmannspost i Verdal.

I Volhaugen var det mange voller, men i dag er det bare tre steder at det står hus; Stavlund, Floåsen og Hestgreivollen.

Huset på Hestgreivollen står åpent og har to separate rom.

Klippetang og turkasse med bok er plassert på nordsiden av husveggen.