Fylkesmannen slår fast at kommunen gjorde feil i garasje-sak

Nå har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opphevet kommunens vedtak om å bygge garasjer på et friområde ved Jernbanegata i Levanger sentrum. Beboere i området klagde på kommunens plan, men politikerne valgte å ikke ta klagen til følge tidligere i år.

Nå har det kommet brev fra Fylkesmannen som slår fast at klagen må føre fram. Vedtaket som kommunestyret gjorde i mai oppheves derfor.

– Fylkesmannen har etter en gjennomgang av saken kommet til at klagen må føre fram. Planens konsekvenser for barn og unge var ikke tilstrekkelig utredet da kommunestyret vedtok reguleringsplanen. Kommunen har ikke utredet den faktiske bruken av friområdet og/eller konsekvensene ved å ta friområdet bort. Videre er Fylkesmannen enig med klagerne i at barn og unge ikke har fått tilstrekkelig anledning til å medvirke i planprosessen, står det i brevet sendt 14. november.

Ugyldig vedtak

Kommunen skal rive de mye omtalte garasjene som står i Jernbanegata i dag. Eierne av disse fikk tilbud om å bygge ny garasje på friområdet.

Nå må saken behandles på nytt.

– De ovennevnte manglene er å anse som saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven §17 første ledd og Fylkesmannen kan ikke utelukke at feilene har virket bestemmende for kommunestyrets vedtak, jf. forvaltningsloven §41. Kommunens vedtak blir etter dette å anse som ugyldig og saken hjemsendes til Levanger kommune, står det i brevet.

