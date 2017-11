Mer å gjøre for Kværner

Nyheter

Kværner har i dag (16. november) blitt tildelt en kontrakt med Repsol Norge AS for bygging av en permanent støttestruktur for Caissonen til Yme New Development prosjektet, melder selskapet i en pressemelding.

Kontrakten som har en verdi på om lag 70 millioner kroner er en fabrikasjonskontrakt. Kværners arbeidsomfang består av innkjøp av materialer, og bygging av den 38 meter høye og om lag 1 300 tonn tunge støttestrukturen for Caissonen til Yme-prosjektet.

Planlegging, innkjøp og metodearbeid starter umiddelbart, mens fabrikasjon i Verdal starter i januar 2018. Leveranse er planlagt i juni 2018. Oppdraget med byggingen av støttestrukturen vil beskjeftige rundt 60-70 personer ved Kværners verft i Verdal i byggeperioden.

- Dette er en viktig kontrakt for verftet i Verdal som kapasitetsmessig passer godt inn sammen med byggingen av stålunderstellene for bore- og prosessplattformene til Johan Sverdrup og de fire blisterne til Njord som skal leveres neste år, sier Sturla Magnus, konserndirektør i Kværner med ansvar for Structural Solutions og verftet i Verdal.