Nå begynner det å likne noe her nede

Nyheter

Som sikkert mange har fått med seg, jobbes det heftig i nedre del av Moeparken i Verdal sentrum. Anleggsgartner Kyrt Bye AS har fått oppdraget med å gjøre parken til et samlingssted for store og små. Med seg som underentreprenør på avløpssiden har firmaet Odd Einar Kne AS.

Lek og trim

Folk glemmer fort, og enkelte har spurt hva som egentlig skjer i parken ned mot Verdalselva og promenaden, rett ved den gamle brua over elva. Men det er ikke mer enn godt og vel et halvt år siden Innherred skrev om det kommunale vedtaket om å bruke fem millioner kroner på å friske opp parken.

I nyere tid har den ikke fremstått som stort annet enn en gedigen gresslette med en noe falleferdig paviljong midt på. Riktignok sørget Stiklestad Eiendom for å gi penger til en huske i enden ned mot elvepromenaden for noen år siden.

Likefullt har parken vært endestasjon for 17. mai-toget, det har vært salutt på 1. mai der og både russ og andre har hatt tilhold i parken gjennom året. Potensialet er imidlertid mye større, og nå skal det ifølge vedtaket fra i vår bli sykkelstativ, benker og bord, plantebeholdere, balanselek, ulike klatrestativ, nedfelt trampoline, fireball-karusell, ei huske og flere slags mosjonsapparater - stepper, springer, pull-up, stretch, bar og skilt i den nedre delen av parken.

Nedre del

Opprinnelig var det tanken å renovere hele parken, men det viste seg at de fem millionene som er satt av ikke var nok til det. Så i første omgang er det delen nedenfor paviljongen som får nytt utseende.

– Det meste av jobben skal være gjort i løpet av dette kalenderåret, men noe må vente til våren når temperaturen blir litt høyere enn nå, sier kommunens prosjektleder Oddvar Govasmark til Innherred.no.

Det gjelder beplantning og tilsåing etter arbeidet. Kanskje må også fallunderlag vente til vinteren er over, men det kan hende dette kommer på plass før jul.

– Vi håper Moeparken skal bli et populært oppholdsområde, sier Govasmark. Han regner med at både trim- og lekeapparat kan tas i bruk om ikke så lenge.

Det blir også lys og el-anlegg til scene i den delen av parken som fikses nå, samt griller og sitteplasser.

Skal bevares

Fra starten av var det tanker om en isflate i Moeparken (til erstatning for den som forsvinner på grusbanetomta mellom videregående og helsetunet), men de planene ble droppet før vedtaket om opprustning ble fattet.

Hva som eventuelt skjer i øvre del av parken opp mot Rostadbrygga og Rostadgården gjenstår å se. Foreløpig blir ikke noe gjort der, men om noe blir gjort så er det nedfelt at paviljongen skal bevares, og det samme med kanonene og minnesteinen som står der.