Foreslår å legge ned kontor i Verdal

Denne uka kom meldingen om at Helfo vil redusere antall kontorsteder fra dagens 22 til bare sju større kontor.

Vil også legge ned Oslo

Målet er sterkere fagmiljø og mer effektiv ressursutnyttelse.

– Alle medarbeidere ved kontorstedene som foreslås nedlangt, vil få tilbud om jobb på et av kontorstedene som foreslås videreført i anbefalingen, sier Helfos direktør Jan Mathisen. Helfo vil også benytte «Virkemidlene i særavtalen om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten» i den videre prosessen.

Helfo het tidligere Helseøkonomiforvaltningen, og er et statlig forvaltningsorgan med oppgaver innen helsefinansiering.

Verdal har et av de minste kontorene i landet, med sine tre ansatte i Nordgata. De andre kontorene som foreslås nedlangt er også forholdsvis små, med ett unntak - kontoret i Oslo med sine 68 ansatte. Bare hovedkontoret i Tønsberg med 195 ansatte er større.

Orkdal inntil videre

I tillegg til å bevare hovedkontoret, vil Helfo fortsatt ha kontor i Fredrikstad (der det jobber 64 personer per i dag), Sola (52), Ørsta (43) og Mo i Rana (19).

Orkdal og Brumunddal med sine 11 ansatte foreslås også videreført, men om de ansatte i Verdal søker seg dit må de regne med en ny vurdering av kontorstedenes fremtid allerede i 2020.

– Grunnen til at de to foreslås videreført, er behovet for å sikre evnen til å levere tjenester på legemiddelområdet i omstillingsperioden, skriver Helfo.