Søkerstorm til verdalsjobb

Det ble en høy søkerbunke å gå gjennom for kommuneledelsen i Verdal, som skal ansette en ny person i stillingen som folkehelsekoordinator og samfunnsplanlegger i kommunen. Hele 33 søkere har meldt seg til stillingen, som skal være i drift fra 1. januar neste år - samtidig som at Innherred samkommune blir avviklet. Stillingen legges under staben for utvikling og virksomhetsstøtte, og fungerer som en rådgiverstilling i fast ansettelse. Det ble godt tatt imot i jobbmarkedet, hvor seks menn og hele 27 kvinner har søkt på jobben:

- Marthe Bakken (38), Levanger, prosjektleder

- Regine Bertelsen (25), Fyllingsdalen, assistent i SFO

- Grethe Myhrås Bolkan (31), Levanger, ernæringsfysiolog

- Christine Dahl (29), Dønna, folkehelsekoordinator

- Anna Maria Dyrstad (39), Ekne, Spesialsykepleier

- Monica Gausen (40), Verdal, avdelingsleder

- Hanne Kristin Guddingstua (52), Verdal, daglig leder og student

- Marita Gustad (45), Verdal, adjunkt med opprykk

- June Johanne Nordlund Hagen (24), Levanger, sykepleier

- Knut Krizak Halle (26), Ranheim, bachelor i geografi

- Merete Haugen (39), Verdal, styrer

- Jan Hemnes (55), Inderøy, vikar

- Petter Hoel Holt (31), Trondheim, veileder Nav

- Lisa Marie Jacobsen (30), Levanger, fysioterapeut

- Marthe Johansen (28), Bodø, pleiemedarbeider

- Eirik Knive (33), Bergen, rådgiver i fysisk aktivitet og friluftsliv

- Ingrid Elisabeth Lønvik (25), Stjørdal, arealplanlegger

- Elisabeth Melhus Molde (34), Verdal, sykepleier/fagarbeider

- Siv Kristin Nilsen (35), Steinkjer, ernæringsveileder

- Tone Berge Nordholmen (28), Hernes, aktivitør/prosjektmedarbeider

- Sigrid Benum Nygård (29), Inderøy, ernæring, idrett, folkehelse

- Lisbeth Pedersen (50), Levanger, spesialrådgiver

- Sara Maria Profors (28), Hattfjelldal, fysioterapeut

- Berit Rotmo (54), Verdal, lærer

- Mona Kristin Rømuld (43), Verdal, seniorrådgiver

- Pher-Micael Strandh (36), Oslo, konsulent

- Heidi Totsås (39), Verdal, spesialergoterapeut

- Oda Eline Ulsund (25), Steinkjer, fysioterapeut/veileder

- Feng Wang (39), Trondheim, forsker

- Ane Øvreness (28), Saupstad, prosjektmedarbeider

- Randi Aakervik (35), Levanger, sykepleier

- Kvinne unntatt offentlighet (41)

- Mann unntatt offentlighet (38)