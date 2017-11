Nyheter

Politiet meldte ved 14.15-tiden fredag om en trafikkulykke på E6 ved Rinnleiret.

– Det er snakk om en påkjørsel bakfra. En sjåfør har vært litt for lite oppmerksom. Det tyder ikke på noen større personskade, men begge sjåførene blir tatt med til legevakta for en sjekk, sier innsatsleder Per Henrik Bykvist. En bil som skulle svinge opp til Rindsem stoppet for å krysse motgående kjørefelt da den fikk den andre inn i bakenden.

Det var ingen passasjerer i de to involverte bilene.

– Nå skal vi rydde opp og så er vi ferdige her, sier Bykvist.

Ulykken førte til saktegående kø en periode, men det var aldri full stans på E6 som følge av kollisjonen.