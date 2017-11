Trodde aldri han skulle bli pappa

Nyheter

Innherred skrev for snart ett og et halvt år siden om John Andreas Karlsen, som ønsket å ta stamcellebehandling i utlandet mot MS-sykdommen han har.

John Andreas vil også ta MS-behandling i utlandet MS-forbundet synes det er trist at private må ha innsamlingsaksjoner eller ta opp lån for å bli friske.

Avisa hadde dessuten saker om to andre fra området som skulle gjøre det samme.

Også ukebladet Se og hør har fulgt John Andreas Karlsen, og i ukens nummer forteller han om årets store høydepunkt midt oppe i kampen mot MS.

– Jeg trodde aldri jeg skulle bli pappa, sier han. Men onsdag 19. juli kom vesle Ina Andrea til verden.

Kona Linda forteller til Se og hør at hun spontanaborterte tre ganger før Ina Andrea ble født, og at de fryktet at det var MSen eller medisinene som gjorde det vanskelig for John Andreas å bli far.

– Fødselen er det største jeg har opplevd, sier John Andreas Karlsen til ukebladet.

Sykdommen skal ikke ha forverret seg det siste året, men den videre utviklingen vet de ingenting om.

– Ettersom andre har klart å samle inn penger til behandling, håper jeg at vi også klarer det. Men det er ikke morsomt å være på tiggerferd, sier Linda Karlsen.