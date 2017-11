Nyheter

To personer hadde sju rette i lørdagens lottotrekning. Ei kvinne fra Kvinesdal, og en mann fra Levanger.

- Jeg vet hvorfor du ringer, sier mannen lurt når Norsk Tipping ringer.

Som vanlig har han nettopp sett Lotto-trekningen på TV. Det uvanlige var at han hadde sju rette på sin kupong.

- Det passer meg veldig bra! Denne gevinsten har jeg drømt om, sier mannen som hadde kjøpt kupongen hos Narvesen Magneten.

Han forteller at det nok blir en liten dram på ham og kona i kveld. Og at han er sikker på at han får sove søtt.

- Ja, i natt skal jeg drømme om millionpremien!

- Hva skal pengene gå til?

- Det blir nok en sydentur på kona og meg, og så drypper det nok litt på familien, sier han.