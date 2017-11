Levangerforsker vekker oppsikt over landegrensene

Nyheter

Fysioterapeut og forsker Marit Danielsen fra Levanger har gjennom 15 år utviklet et skjema for kartlegging av problematisk trening hos pasienter med spiseforstyrrelser. Det har fanget interesse fra flere kontinenter, skriver Helse Nord-Trøndelag.

Marit Danielsen jobber for Helse Nord-Trøndelag og NTNU, og har som forsker fordypet seg i fagfeltet spiseforstyrrelser. Hun har spesielt fokusert på trening. Gjennom arbeidet har hun møtt mange mennesker hvor trening er en del av spiseforstyrrelsen.

– Det er kjent kunnskap at fysisk aktivitet og trening er en positiv faktor for folkehelsen. Men problematisk og tvangspreget trening er også en vanlig utfordring for pasienter med spiseforstyrrelser, og er rapportert som en viktig faktor i alle stadier av sykdommen, forteller Danielsen.

– Motivasjonen for å utvikle dette selvrapporteringsskjemaet, var å øke kunnskapen om problematisk trening. Selv om dette gjelder en liten gruppe mennesker er det viktig å kunne hjelpe dem det gjelder, sier hun.

Skjemaet er i dag i klinisk bruk ved Danielsen arbeidsplass på Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) i Helse Nord-Trøndelag, samt klinikker i Bodø, Oslo, Bergen og Tønsberg. Nå har også klinikere og forskere utenfor landegrensene fattet interesse for arbeidet, med henvendelser fra både Canada, Sveits og Sverige.

Danielsen sier at det er flest jenter eller kvinner som har spiseforstyrrelser, men at det også forekommer blant gutter og menn.