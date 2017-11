Silje søker seg fri

Nyheter

Silje Augdal Friberg (Sp) søker om fritak fra kommunepolitikken i Levanger for resten av perioden. Hun er medlem i driftskomiteen, og sitter i kulturpriskomiteen, men har fra i fjor høst hatt permisjon fra sine politiske verv.

Friberg begrunner i søknaden at hun har en krevende jobb i tillegg til å drive gård, og ser at det blir vanskelig å delta på møtene i driftskomiteen. Hun mener det da er bedre en annen får møte fast, slik at hun slipper å søke permisjon for hvert møte, slik det går fram av de kommunale saksopplysningene. Kommunestyret behandler søknaden onsdag 22. november, og rådmannen foreslår at representanten innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.