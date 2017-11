Flere ordensforstyrrelser

Nyheter

Klokken 23.41 fikk politiet melding om roping og støy fra Nordgata i Verdal. To menn kranglet med betjening på stedet, og ble som følge av opptredenen bortvist av politiet. En av dem er i 40-åra, den andre i 50-åra.

Klokka 01.22 ble det i Kirkegata i Levanger rapportert om slåssing. Politipatruljen kom til stedet, og fikk roet gemyttene.

Klokka 01.40 meldes det på nytt om slagsmål i Kirkegata. En mann i 20-åra ble følgelig innsatt i drukkenskapsarresten. Som følge av ordensforstyrrelsen er det opprettet sak på forholdet.

Klokka 03.19 blir en mann i 20-åra anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han skal ha skubbet til en annen person, og forsøkt å urinere på offentlig sted. Vedkommende skal ifølge politiet ha opptrådt som et uromoment på torget i Levanger.

Klokka 03.27 fikk politiet melding om festbråk på Flata i Verdal. Dette skal ha vart både utover kvelden og natta, men det var likevel stille da politipatruljen kom til stedet.

Klokka 08.44 ble det meldt om at det i løpet av natta er flyttet på noen gjerder i forbindelse ved Esso i Jernbanegata. Det foregår arbeid på stedet, men gjerdeflyttingen førte til at gata var sperret. Kommunens tekniske vakt er varslet, hvilket betyr at gjerdene nok blir satt på riktig plass med det første.