Høsttakkefest med innsamling

Ifølge forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle å leve på. Videre kan man lese at barnehagen skal fremme nestekjærlighet.»

Den siste tiden har vi på barnehagen snakket om det å være venner, hvordan vi skal være mot hverandre, våre holdninger, samt hva vi sier til og gjør mot hverandre.

Barna har vært deltakende i samtaler å kommet med svar som at vi må være gode med hverandre, samarbeide og ikke gjøre noe som kan såre de andre rundt oss.

Lærte om andre land

Sammen har vi snakket om at det finnes barn i andre land som ikke har det like bra som oss og det med å bry seg om andre. Vi har i den forbindelse hatt besøk fra Blessed Homes som driver barnehjem og ungdomssenter i Thailand og fått hørt hvordan barna som bor der har det, hva de liker å gjøre og bla hva de spiser. Vi fikk se på ulike klær de bruker når de skal pynte seg og vesker som de bruker når de skal på skolen.

Vi jobber med barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

Vi ønsker å takke alle for den fine dagen vi hadde i dag, sammen klarte vi å samle inn 4912kr som går til Blessed Homes.

Tusen takk til våre sponsorer for fine gaver til loddsalget!

