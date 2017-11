Kjenner han forskjellen?

Nyheter

Hvert år kommer det spente tiendeklassinger på besøk på Levanger Videregående Skole, for å få bedre innsikt i hvordan de forskjellige linjene fungerer praksis.

Tiendeklassingene har fra før av valgt ut hvilken linje de finner interessant, og som de vurderer å søke. Å søke en linje eller skole på videregående er kanskje ett av de første større valgene man gjør i livet, som påvirker framtiden til i en stor grad.

26 nysgjerrige, energiske elever

På den første hospiteringsdagen i høst, kom det 26 nysgjerrige, energiske elever, som skulle finne ut hvordan det var på forskerlinja. Etter at hver elev hadde fått en fadder, satte vi i gang med oppgavene. Vi begynte med å lage en enkel elektrisk krets på programmet Yenka, der man kan simulere elektriske kretser. Vi lagde en krets med ett batteri, en lampe og en bryter. Batteriet hadde en spenning på 9 volt, og lampen lyste bra. Da vi byttet ut lampen med en lysdiode derimot, ble den kortsluttet fordi det ble tilført for mye strøm. For å tilpasse strømmen til lysdioden, trenger man en motstand, resistor.

Etter oppgaven på Yenka, startet vi på en mer krevende oppgave, der til og med fadderne strevde! Man koblet en krets i praksis, på ett arduino-brett, der man hadde 2 ledninger som «hang ut i luften», istedenfor den variable resistoren. Når vi holdt i begge ledningene samtidig, gikk strømmen gjennom hele kroppen vår, og lysdioden lyste opp.

Cola-testing

Den siste oppgaven vi gjennomførte, var verken krevende eller komplisert. Oppgaven var å teste om vi kunne smake forskjell på Coca Cola og andre cola-typer.

Testpersonene fikk først bind for øynene, deretter fikk de smake cola fra fire forskjellige kopper. Klarte de å gjette hvilken kopp som inneholdt Coca Cola fikk de ett poeng. Forsøket besto av seks runder smaking. Dette forsøket skapte stort engasjement blant alle elevene.

Etter at alle hadde smakt og gjettet, ble resultatene lagt inn i et Excel-ark. Dette var for å se om vi hadde klart å få riktig på mer enn én firedel. Én firedel er resultatet som ville blitt oppnådd ved ren gjetting. Etter utregning i Excel viste det seg at vi klarte faktisk å smake forskjell på Coca Cola og andre type cola.