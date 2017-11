Nyheter

Hendelsen fant sted i Levanger, og havnet i politiet logg klokka 01.14 søndag.

- Etter tips, oppsøkte politiet de to jentene, en på 16 og en på 17 år. Begge blåste til redusert verdi, forteller operasjonsleder Ann Kristin Øye ved Trøndelag politidistrikt. I praksis betyr det at måleinstrumente viste utslag, men at den lovlige verdien likevel ikke var overskredet. Promillegrensa i Norge er 0,2.

- Det endte med en alvorsprat. Jentene blir også fulgt opp i videre samtaler, opplyser Øye.