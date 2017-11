Småbarnsforeldre aksjonerer på Skogn

Nyheter

Vanja Sletvold fra Skogn er en av småbarnsforeldrene som har tatt initiativ til å snu på de foreslåtte barnehageendringene på Skogn. Onsdag behandler kommunestyret en sak hvor de etter alt å dømme vedtar å kjøpe Kosekroken barnehage på Skogn. Det skjer med en egen arbeidsgruppe med småbarnsforeldre fra Skogn-området til stede. De har samlet seg bak en underskriftskampanje, og jobber i dagene før møtet for å snu politikerne i saken.

Skaper skepsis

Barnehagen har i dag 37 plasser, men har kapasitet til å utvide antallet over tid. Småbarnsforeldrene på Skogn har etablert en egen arbeidsgruppe for å vise sin motstand mot forslaget, som de frykter vil fjerne flere barnehageplasser ved private barnehager i området. Årsaken er at forslaget legger opp til å flytte dagens midlertidige plasser fra andre Skogn-barnehager over til Kosekroken etter at kommunen kjøper barnehagen. Foreldregruppen mener det ødelegger dagens tilbud.

- Å flytte midlertidige plasser til én barnehage skaper utrygghet for de minste barna, når de ikke får gå i samme barnehage som sine storesøsken. For min familie betyr et slikt vedtak om flytting av barnehageplasser ved naturlig avgang for skolestartere at lillesøster ikke får plass i Kårstua før høsten 2019. Det skaper problemer for oss dersom vi må kjøre barna i to ulike barnehager hver dag, i tillegg til at det blir krevende å forholde seg til en ny og ukjent barnehage i tillegg, sier Vanja Iren Sletvold.

Skal øke andelen

- Vi er glade for at kommunen kjøper Kosekroken barnehage hvis dette medfører ekstra barnehageplasser i Skogn, i og med at det er for lite plasser per dags dato, sier hun, men legger til at det ikke må gå på bekostning av dagens eksisterende barnehageplasser, hvorav flere er midlertidige plasser som kommunen nå ønsker å flytte over i Kosekroken.

Kommunen har et vedtatt mål om å øke andelen kommunale barnehageplasser til 40 prosent. Det gjør de blant annet med oppkjøp av private barnehager, men har også planer om å bygge en ny barnehage ved Skogn barne- og ungdomsskole. I økonomiplanen er det lagt opp investeringer fra 2019. Planen er også å flytte dagens midlertidige plasser fra flere private barnehager over til Kosekroken barnehage når den blir oppkjøpt. Det reagerer en stor gruppe foreldre på, og organiserer seg nå i en egen arbeidsgruppe for å vise motstand mot planene.

Frykter å miste plassen

Sletvold har et barn i Kårstua barnehage, og frykter at lillesøster ikke får plass i samme barnehage dersom vedtaket om overflytting av midlertidige plasser blir stående. Ifølge kommunen skal det skje ved naturlig avgang, når de eldste barnehagebarna i midlertidige plasser når skolealder. Foreldregruppen på Skogn vil be politikerne om å la barnehagene beholde plassene permanent, for å holde dagens tilbud ved hevd.

- Vi er veldig godt fornøyde med barnehagen vår, og vi vet at så mange andre også er det med andre barnehager på Skogn. Derfor ser vi det som unødvendig å bygge en helt ny barnehage når behovet for plasser allerede kan dekkes med tilbudene som finnes, sier hun.

Underskriftskampanje

Derfor er hun med på å starte opp et eget arbeidsutvalg, som ble valgt i et storforeldermøte med cirka 50 oppmøtte nylig. Gruppen har også laget en underskriftskampanje på opprop.net, hvor 290 personer i skrivende stund har undertegnet oppropet.

- Vi håper på mange flere underskrifter de kommende dagene og håper på støtte til vår sak. Vi sender nå informasjonen vår til alle kommunestyrerepresentanter. Håpet er at de ser at midlene de vil bruke på barnehagebygging kan brukes på andre og bedre måter innen tidlig innsats for å styrke tilbudene som allerede ligger i barnehagene på Skogn, sier hun.

Håper på endringsforslag onsdag

Hun stiller spørsmål om hvorvidt det er sentraliseringspolitikk som ligger til grunn for forslaget om å flytte midlertidige barnehageplasser over til Kosekroken i kommunal drift.

- Vi stiller det spørsmålet til politikerne, og møter derfor i gruppemøtene til Ap, Senterpartiet, Høyre og SV mandag. Vi fikk innpass i møtene, og syns det er fint med en åpen prosess, sier Sletvold.

I formannskapet ble et endringsforslag fra KrF og Venstre nedstemt mot deres to stemmer. Da foreslo Karl Meinert Buchholdt å beholde de midlertidige plassene der de er i dag uten å overføre de til Kosekroken. Arbeidsgruppen håper at en lignende endring igjen blir foreslått i kommunestyret onsdag.

- Vi starter nå med å møte i gruppemøtene til partiene. Dersom politikerne ønsker å snakke med oss, så skal vi gjerne gjøre det for å informere om våre meninger i denne saken, sier Sletvold.