Grappa Bar risikerer åtte prikker

I formannskapsmøtet i Verdal kommende fredag går rådmannen inn for å gi Grappa Bar åtte prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.2.

Et prikktildelingssystem ble innført for ett år siden, og går ut på at skjenkesteder som ikke følger alkoholloven får et antall prikker for brudd på bestemmelsene. Ved grove brudd kan bevillingen mistes umiddelbart, men også for mange prikker for mindre forhold innenfor en toårsperiode kan få følger. Hvis et sted får tolv prikker mister de skjenkebevillingen i én uke.

Sov ved bordet

Bakgrunnen for rådmannens vurdering er to hendelser som skal ha skjedd i oktober i år.

I saksopplysningene står det at kontrollører ankom skjenkestedet klokken 01.30 den 7. oktober. Det var da høy stemning og fire av gjestene skal ha vært på grensen til overstadig beruset. De skal også ha obeservert en overstadig beruset mann i 30-årene. Vedkommende skal ha vært pågående mot andre gjester. En vakt prøvde å få han til å bli med ut av lokalet, men mannen nektet. Etter hvert fikk vakta hjelp av bartendere og fikk han ut. Da kontrollørene var på vei til å forlate stedet var det to kvinner som sloss foran inngangen. Ingen vakter skal ha grepet inn.

Da kontrollørene ankom Grappa Bar den 8. oktober skal det ha vært cirka 60 gjester i lokalet. Noen av gjestene skal ha vært på grensen til overstadig beruselse. En av kontrollørene observerte en mann i 40-årene som sov ved et bord inne i lokalet. Det skal ha stått fire ølglass foran han, to fulle og to som var drukket av. Vedkommende var alene ved bordet. Ei vakt skal ha gått forbi mannen tre ganger uten at noe ble gjort.

- Åpenbart påvirket

Klokken 01.50 ble en annen kontrollør oppmerksom på en mann i 60-årene, som skal ha vært åpenbart påvirket. Vedkommende satt med et ølglass med brun flytende væske i foran seg.

Dette er et brudd på forskrift til alkoholloven § 4.2 der det står:

«Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter det flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.», står det i saksopplysningene.

Rådmannen legger til grunn at kontrollørene observerte gjester, både den 07.10.17 og 08.10.17 som var overstadig beruset/åpenbart påvirket av rusmidler og tilrår med dette at formannskapet tildeler Grappa Bar til sammen åtte prikker. Fire prikker for brudd 7. oktober og fire prikker for brudd 8. oktober 2017.

Grappa Bar er varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 2. november 2017, men det har ikke kommet en uttalelse fra bevillingshaveren.