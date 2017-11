Han blir ny økonomisjef

Nyheter

Verdal kommune melder mandag ettermiddag at Helge Holthe (54) er ansatt som ny økonomisjef i kommunen.

Holthe er utdannet skatterevisor og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i kommuneøkonomi hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Han har tidligere jobbet som skatterevisor hos Nord-Trøndelag Fylkesskattekontor og er en mye brukt kursholder og foreleser ute hos kommuner, organisasjoner, universitet og høyskoler.

- Jeg er svært glad for at vi får Helge med på laget i kommunen fra nyåret, sier rådmann Jostein Grimstad i Verdal kommune. Han viser til at Holthe er kjent for mange som en meget kompetent fagperson innen økonomifaget, som kan skilte med lang erfaring med kommuneøkonomi og styringsprinsipper i kommunal sektor.

Holthe er bosatt på Kjerknesvågen i Inderøy.

Foruten ny økonomisjef skal det også ansettes to nye økonomirådgivere. Det er 16 søkere på disse to stillingene.