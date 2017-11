Kunsttyveri i Levanger

Nyheter

- De har fått stått i fred i cirka et år nå. Det er jo ganske godt gjort egentlig, sier kunstner Leif Harry Hammer til Innherred.

Hammer har hatt en åpen utstilling på kjøpesenteret Magneten siden i fjor. I et område like ved hovedinngangen, rett under rulletrappa, har han sittet og malt, i tillegg til å ha flere bilder utstilt på veggene der.

Fikk tilbake to bilder

I forrige måned ble han kontaktet av en kaffegjest ved kjøpesenteret, som hadde sett at noen bar ut flere bilder og la dem i bilen sin. Selv var Hammer på fjellet da hendelsen skal ha skjedd.

- Jeg ble også kontaktet av en vekter som hadde meldt fra om tyveriene til politiet, sier han.

Tyvene skal ha fått med seg mellom 12 og 14 bilder fra utstillingen, hvor hver av dem har en verdi på cirka 2500 kroner.

- Kjøpesenteret har videoopptak av hendelsen, så politiet fant ut hvem det var og skal ha dratt hjem til dem. Der fant de bare to malerier og tyvene hevdet også at de bare hadde tatt to, sier Hammer.

Forholdet er nå anmeldt.

- Jeg har ikke undersøkt med forsikringsselskapet, men jeg regner med jeg ikke får tilbake noe, da det sikkert kreves at lokalet skal være avlåst, sier han.

Stiller fortsatt ut

Hammer har drevet med kunst siden han ble pensjonist for cirka syv år siden, men har aldri blitt frastjålet noe før.

- Det er i grunn lettvint å ta med seg bilder da utstillingen står åpen så lenge Magneten er åpen, men det er jo kjedelig hvis jeg ikke får dem tilbake, sier han.

Skal du fortsatt stille ut bildene dine der?

- Ja, jeg har ikke noe annet lokale. Det blir høye utgifter hvis jeg skal leie noe, da dette er en hobby for meg, sier Hammer.