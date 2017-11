Oppfordrer til boikott av sentral godkjenningsordning

Nyheter

Eskil Ørdal er styreleder i Byggmesterforbundet i Nord-Trøndelag, og går hardt ut i fagbladet Byggmesteren.

For elleve år siden

Allerede i 2006 slo Klagenemnda for offentlige anskaffelser fast at det ikke er lov å stille krav til leverandører at de har såkalt «sentral godkjenning». Likevel opplever byggmestere elleve år senere at innkjøpere gjør det.

– Det virker som om at KOFA-avgjørelsen er ukjent for dem og deres rådgivere. Stadig går de i fella med å kreve sentral godkjenning av leverandører, sier Ørdal.

Han mener nyheten fra 2006 bør slås opp igjen, slik at avgjørelsen fra klagenemnda hadde blitt etterlevd i større grad enn det ser ut til.

Nye krav

Den sentrale godkjenningsordningen ble endret i fjor, med flere nye krav. Flere av Byggmesterforbundets medlemmer i Nord-Trøndelag har ikke fornyet den.

– Alle offentlige innkjøpere burde endret formuleringen om godkjenning, mener Eskil Ørdal.

Istedet for å stille krav om sentral godkjenning burde det heller stått at leverandørene må ha nødvendige kvalifikasjoner til å kunne erklære kompetanse for å få ansvarsrett.

Ble diskvalifisert

Ett av Byggmesterforbundets medlemmer i Nord-Trøndelag har ifølge Ørdal fått to avslag som viser hvor feil godkjenningsordningen slår ut.

Først fikk ikke firmaet mulighet til å kjempe om å rehabilitere et kirkebygg, fordi sentral godkjenning manglet. Ikke fikk firmaet fornye den sentrale godkjenningen heller, fordi det ikke hadde bygd tilstrekkelig antall bygg i tiltaksklassen de siste tre årene.

Boikott

Senere fikk de ikke hjelpe et prosjekterende firma med rehabilitering av et eldre ærverdig bygg i mangel på sentral godkjenning.

– Hele ordningen bør boikottes, synes Ørdal, og tror at hvis mange nok boikotter den så vil kanskje Direktoratet for byggkvalitet endre godkjenningsreglene. Og skulle noen bli møtt med krav om godkjenning uten å ha det, er det bare å slå i bordet med avgjørelsen fra 2006, påpeker Eskil Ørdal.