Tror Egil Grande & co også vil bruke verdalsbedrifter som underentreprenører

Nyheter

For en drøy måned siden ble det klart at entreprenøren fra Verdal fikk oppdraget med å bygge den nye skolen «9910» på Bjørnevatn.

Gjorde seg kjent

Sist uke var Sverre Gregersen og Egil Grande fra Byggmesteran på besøk i Sør-Varanger for å presentere selskapet, tidligere prosjekt de har jobbet med, ideer for nyskolen og hvordan tidsplanen ser ut.

Det skriver Sør-Varanger avis.

– Vi kaller det for en gruppedate, sa Stig Ulvang i Sør-Varanger kommune om møtet der det lokale næringslivet i området rundt skolen var invitert.

Byggmesteran har oppfordret leverandørbedrifter i Bjørnevatn til å melde seg i kampen om fremtidige kontrakter. Rundt 30 personer fra lokalt næringsliv var til stede under møtet sist uke.

– Vi tar telefonen om noen ringer til oss, forsikret Sverre Gregersen, og var tydelig på at de ønsker samarbeid med lokalt næringsliv i utviklingen og byggingen av nyskolen i Bjørnevatn.

Samarbeidsbedrifter

Byggmesteran må imidlertid vente med å signere underleverandørkontrakter før den endelige avtalen om innholdet i bygget er avklart med kommunen i mars.

Sør-Varanger avis påpeker at Byggmesteran har et utstrakt samarbeid med Kjell Lian AS (på grunnarbeid), Overhalla Betongbygg (betongelement), S-Rør (rørleggerarbeid), Elman (elektrikertjenester) og ACT (på ventilasjon og automasjon).

– Dette betyr at også disse selskapene sannsynligvis vil få et ord med i laget når partnere skal velges ut, konkluderer avisa.