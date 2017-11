Verdaling dømt for terrordeltakelse

Nyheter

Dommen mot den terrorsiktede verdalingen falt mandag i Oslo tingrett. Ifølge dommen hadde han til hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkning, ved å reise inn i landet og ta del i terrororganisasjonen IS' treningsprogram og våpentrening, melder TV2 mandag.

Straffen ble sju år og seks måneder i fengsel.

Mannen ble pågrepet 30. april 2016 da han forsøkte å flykte over den tyrkiske grensen til Syria, etter å ha rømt fra terrororganisasjonen. Etter en tid i tyrkisk fengsel ble han deportert fra Tyrkia og sendt til Norge, hvor han ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Ifølge TV2 ble hvorvidt mannen visste at IS var en terrororganisasjon et sentralt tema i retten, og for dommen. I dommen står det at mannen ville være skyldig i terrordeltakelse dersom han visste hva IS holdt på med. Verdalingen er en av tre etniske konvertitter fra Levanger og Verdal, som reiste til Syria. De to andre er et par, hvor mannen er meldt omkommet.

Mente han bare hjalp til

Mannen nektet straffskyld, og hevdet at han kun drev med nødhjelp.

– Jeg er faktisk her for å hjelpe folk. Jeg har ikke drept noen. De siste dagene har jeg gravd bomberom til kvinnfolk og unger, stod det i en melding han sendte hjem til familien mens han var i IS-området.

– Jeg visste at det var borgerkrig i Syria og at folk ble drept og henrettet, men jeg visste ingenting om IS, hevdet han i retten.

Det til tross for massiv mediedekning av terrorgruppen før han reiste nedover.