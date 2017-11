Nyheter

I kommunestyret i Levanger onsdag stiller Janne K. Jørstad Larsen (FrP) spørsmål til ordfører Robert Svarva (Ap) om kommunen vil gjøre noe for å bedre sanitærsituasjonen for romfolk i kommunen.

Larsen stiller spørsmålet da det i lengre tid skal ha vært uønsket adferd fra romfolk, som skal ha brukt toalettene på Levanger stasjon til morgen- og kveldsstell.

- Situasjonen har blitt så sjenerende for passasjerer som reiser fra Levanger stasjon, at det har blitt innført vakthold ved stasjonen, og at stasjonen blir stengt om natten, skriver Jørstad.

Levanger FrP fremmet tidligere i år en interpellasjon om tiggerforbud i kommunen, og ordføreren skal da ha nevnt at romfolkene har fått tilbud om å benytte sanitæranlegg på campingen på Moan.

- Et tilbud som ennå ikke ser ut til å bli benyttet. Det samme ble sagt da KrF stilte spørsmål om sanitærforholdene til romfolkene for en stund tilbake, skriver Jørstad.

Hun viser også til at det skal ha vært en episode i Verdal, hvor romfolk-bander var i slåsskamp.

- Nå som tigging og romfolk er blitt et høyaktuelt tema, ønsker vi igjen å stille spørsmål rundt temaene, skriver politikeren.

Spørsmålene fra Jørstad til orføreren lyder følgende:

Hva tenker ordføreren om situasjonen, sett i lys av de siste ukers hendelser og begivenheter? Vil kommunen gjøre noe for å bedre sanitærsituasjonen for romfolkene etter oppstrammingene på Levanger stasjon? Hvilke andre tiltak er gjort overfor dette miljøet siden sist vi stilte spørsmål om temaet?

Ordføreren vil besvare spørsmålene i kommunestyrets møte onsdag 22. november.